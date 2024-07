Szkolnikowski znów uderza ws. Przemysława Babiarza. "Polityczne wojenki"

Refleksa Babiarza "podzieliła kraj". Dziennikarz zawieszony, rozpętała się burza

Babiarz podzielił się refleksją w temacie przesłania płynącego z utworu "Imagine" autorstwa Johna Lennona, który wybrzmiał podczas otwarcia igrzysk w Paryżu. - Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety. Jego komentarz nie odbiegał mocno od intencji twórcy utworu, który sam nie ukrywał, że "podobieństwa między jego ideałami przedstawionymi w piosence a komunizmem były rzeczywiście celowe". A mimo to Babiarza spotkała "sroga kara".