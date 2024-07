Sześć metrów na dwóch kilometrach. Detale rozstrzygnęły o finale Polek

Polki piąte po 500 metrach, spora strata. Ruszyły w pościg, wyprzedziły Kanadę. Zostały jeszcze Amerykanki

W połowie dystansu Radosz i Wełna traciły ponad dwie sekundy do Amerykanek Molly Reckford i Michelle Sechser. 2,3 sekundy - to około dziesięciu metrów, więcej niż długość łodzi. I ten dystans się zmniejszał, ale za wolno. Były niespełna dwie sekundy na 500 m przed metą, później jeszcze mniej. Ale to wciąż sześć metrów do odrobienia, mimo wszystko sporo. I choć Polki zrobiły wiele, by popłynąć w finale A, sytuacji nie zmieniły. Zostało 1,66 s różnicy, większa część tego to różnica uzyskana po starcie.