Szeremeta wróciła z Paryża, a tu taka niespodzianka. Kompletnie się nie spodziewała

- Chodziło o to, żeby dojść do samego finału. I chodziło też o to, aby ten finał wygrać. Nie udało nam się i teraz nie jesteśmy super usatysfakcjonowani tym, co osiągnęliśmy, ale wiem, że po czasie to wszystko do nas dotrze. Zrozumiemy, co zrobiliśmy - komentował "na gorąco" przegrany finał z Francją Bartosz Kurek.