Szaranowicz ucina wątek Babiarza i grzmi o skandalu. "Wiele osób to przemilczało"

Przemysław Babiarz podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich postanowił skomentować fakt, że organizatorzy użyli piosenki "Imagine" Johna Lennona. "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - powiedział, za co był szeroko krytykowany. Już następnego dnia kierownictwo TVP postanowiło zawiesić dziennikarza.

Zawieszenie komentatora, który miał relacjonować wydarzenia ze stadionu lekkoatletycznego, spotkało się ze stanowczą reakcją wielu sportowców oraz jego kolegów po fachu, którzy wystosowali list w obronie Babiarza , domagając się przywrócenia go do pracy. Wspomnianego listu nie podpisał Włodzimierz Szaranowicz , który w latach 2009-2017 był dyrektorem TVP Sport.

Szaranowicz o tym, co go oburzyło podczas otwarcia IO Paryż 2024

Szaranowicz odpowiedział następnie na jeszcze kilka pytań dotyczących Babiarza, podkreślając m.in. że jego zdaniem ten powinien zostać przywrócony do pracy. W pewnym momencie uciął jednak wątek , stwierdzając, że obecnie w Polsce dyskutuje się tylko na temat zawieszonego dziennikarza, tymczasem jego zdaniem podczas ceremonii otwarcia doszło do kontrowersyjnych scen.

Dla mnie większym skandalem było w Paryżu nawiązanie do "Ostatniej Wieczerzy". To jakoś wiele osób przemilczało, a tymczasem obrażono wszystkich katolików na świecie

Szaranowicz nawiązując do odegrania "Ostatniej Wieczerzy" m.in. przez grupę drag queen stwierdził, że była to "jawna kpina, która jest nie do przyjęcia i eskaluje napięcie". "Ceremonia otwarcia igrzysk nie potrzebuje podobnych bodźców, by ludzie się nią interesowali" - argumentował. I podkreślił, że Francja ma "wspaniałe nazwiska w literaturze i kulturze".