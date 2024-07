Przemysław Babiarz ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu zapamięta na całe swoje życie. To właśnie w jej trakcie bowiem padły słowa opisujące piosenkę Johna Lenona "Imagine". - Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - powiedział na antenie TVP Sport jeden z najbardziej legendarnych głosów towarzyszących wszystkim igrzyskom olimpijskim w całym XXI wieku. Reklama

Za to został błyskawicznie przez stację zawieszony. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Dziennikarz TVP Sport wstawią się za Babiarzem. Jasny głos z redakcji

Głos w sprawie zabrało już wielu ludzi. Za swoim kolegą z pracy wstawił się Filip Czyszanowski [WIĘCEJ TUTAJ]. Dziennikarz może nie być ostatnim z TVP, którzy zabiorą głos w tej sprawie. Niespodziewane informacje dochodzą do Polski z Paryża, a konkretnie od Mateusza Puki z "WP SportoweFakty", który jest obecny na miejscu.

Według jego informacji bowiem można spodziewać się wspólnego oświadczenia dziennikarzy TVP Sport. "Jak się dowiadujemy, w TVP Sport szykowane jest właśnie wspólne oświadczenie dziennikarzy tej stacji, w którym to koleżanki i koledzy z redakcji sportowej mają zabrać głos w sprawie zawieszenia Przemysława Babiarza i wezwać do przywrócenia go do pracy przy transmisjach sportowych z igrzysk olimpijskich w Paryżu" - czytamy w artykule na portalu "WP SportoweFakty". Reklama

Można się więc oczekiwać, że niebawem Dariusz Szpakowski, czy Włodzimierz Szaranowicz zabiorą głos, a to bardzo znaczące postaci nie tylko w historii redakcji TVP Sport, ale wręcz całej historii polskiego sportu. Zawieszenie Babiarza spotkało się w redakcji TVP Sport z bardzo dużym niezrozumieniem, a większość kolegów z pracy wstawia się za nim.

Przemysław Babiarz / Jacek Dominski/REPORTER / East News

Przemysław Babiarz / Arsen Petrovych/TVP / East News