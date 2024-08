Szansa Polek na medal utopiona w fali. "Wciągnęła nas"

Karolina Naja i Anna Puławska wciągnięte przez falę. Medal odpłynął

Do czwórki nie mamy zarzutów. Jeżeli chodzi o dwójkę, to będę się czepiać warunków, które dzisiaj tutaj panowały. One nam nie sprzyjały i nie pomogły pokazać tej formy, którą zbudowałyśmy. Wiatr nam nie sprzyjał. W półfinale po 150 metrach złapałyśmy taką falę, która nas wciągnęła. Niestety nie potrafiłyśmy się z niej wydostać. Po tym momencie dopłynęłyśmy tylko swoje, nic nie mogłyśmy z tego wydobyć

- Może to nie ten dzień, może nie to miejsce. Zdecydowanie jest bardzo ciężko przyjąć to, co się wydarzyło. Szukamy pozytywów. Czwarte miejsce kajakowej czwórki to był finał godny podziwu. Niektóre reprezentacje, które sobie z nami nie radziły w ostatnich latach, dzisiaj bardzo mocno odbiły piłeczkę. Widać to po osadach węgierskich. Nowozelandki budowały team trzy lata. To najtrudniejszy moment w karierze mojej i Ani - powiedziała Naja.