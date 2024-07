Szalona pogoń młodej Polki. Siedem sekund i znów dogrywka. Królowa horrorów

Spośród trzech naszych szpadzistek, które przystąpiły do zmagań w indywidualnych zmaganiach, do 1/8 finału awansowała tylko 20-letnia Alicja Knasik. Rybniczanka znów nie była faworytką, rywalizowała ze starszą o 14 lat Estonką Nelli Differt, numerem 14 w światowym rankingu. Nasza szpadzistka znów w ostatniej minucie goniła rywalkę, miała już o trzy punkty mniej. I tak jak we wcześniejszej walce z Włoszką Rizzi na kilka sekund przed końcem doprowadziła do dogrywki. Złote trafienie należało jednak do rywalki.