Szaleństwo w Paryżu. Gwiazdy "przejęły" ceremonię zamknięcia igrzysk

Płomień zgasł dopiero 11 sierpnia, czyli w dniu oficjalnego zamknięcia wydarzenia. Huczne pożegnanie z igrzyskami od 21:00 odbywa się na wypełnionym do ostatniego miejsca Stade de France. Fanom znów prezentują się artyści. Poza Francuzami swoją część zgodnie z tradycją otrzymali również Amerykanie. To właśnie Los Angeles stanie się na dwa tygodnie sportową stolicą globu w 2028 roku. Do Stanów już teraz w Paryżu kibiców zaprosili światowe gwiazdy.