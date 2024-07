Świętował zdobycie medalu i… nabawił się kontuzji. Kuriozalne sceny w Paryżu

Rozpoczęcie kariery jako judoka było dla Mołdawianina przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. W ostatnich latach odnosił on imponujące sukcesy na arenach międzynarodowych, a teraz otrzymał szansę na walkę o medale olimpijskie podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zmagania w kategorii do 73 kg 24-letni judoka rozpoczął od pojedynku Jackiem Yonezuką ze Stanów Zjednoczonych. W ⅛ finału Mołdawianin zmierzył się z Murodjonem Yuldoshevem z Uzbekistanu i bez problemu pokonał kolejnego rywala. W ćwierćfinale na drodze Osmanova stanął Mongolczyk Batzaya Erdenebayar. On również nie był w stanie pokonać reprezentanta Mołdawii. Wpadkę 24-latek zaliczył jednak w półfinale, kiedy to przegrał starcie z Joanem-Benjaminem Gabą. Francuz pokonał do bowiem i awansował do finału. Osmanov natomiast stanął do walki o brązowy medal.

