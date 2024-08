Świetny występ Głazunowa. Polak trafił do finału A, co za wyścig

IO Paryż 2024. Głazunow powalczył w półfinale C-1. Zacięta rywalizacja pod Paryżem

O godz. 11.30 9 sierpnia do półfinału w zmaganiach C-1 przystąpił tymczasem Wiktor Głazunow, wespół z którym do rywalizacji podeszło też siedmiu innych zawodników - Pelier Cordova, Fitzpatrick, Brendel, Chirila, Queiroz, Tacchini i Ji. Pierwszych czterech miało awansować do finału A, reszta przejść do finału B.