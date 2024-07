Świetny wynik polskiej kandydatki do medalu. Pokazała klasę, a później takie słowa

Klaudia Zwolińska z drugim czasem awansowała do niedzielnego półfinału w koronnej konkurencji K-1 w kajakarstwie slalomowym w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tym samym nasza mistrzyni Europy potwierdziła medalowe aspiracje. W sobotę zatankowała do pełna bak pewności siebie, ale z pokorą podchodzi do walki o medale.