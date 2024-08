Świetny początek Polek, prowadzenie, stawką strefa medalową. A potem deklasacja

To mogła być medalowa szansa, potrzebne były dwa wygrane mecze. Wszystko się posypało

W drużynowym florecie jest tylko osiem państw, zakwalifikować się jest więc bardzo trudno. Ale jak już się to uda, to medal też znajduje się bardzo blisko. Trzeba wygrać ćwierćfinał, a później jeden z dwóch kolejnych pojedynków.

Los skojarzył więc Polskę z Japonią, dla obu tych drużyn awans do półfinału byłby wielkim osiągnięciem. Na to wskazywał też ranking - Azjatki dostały czwarty numer w drabince, są brązowymi medalistkami MŚ sprzed roku, Polki zaś piąty. Można się było spodziewać zaciętego boju, w którym na samym końcu mieliśmy naszą liderkę. Ale takie ono nie było.

Jedynie pierwsza walka potoczyła się po myśli podopiecznych Tomasza Ciepłego, Walczyk-Klimaszyk potrzebowała niecałych dwóch minut, by pięć razy zaskoczyć Serę Azumę. 5:2, to było świetne otarcie. A później wszystko się popsuło, Martyna Jelińska jeszcze utrzymała minimalną przewagę, ale w czasie walki Hanny Łyczbińskiej wszystko się posypało. Florecistka AZS UAM Poznań nie radziła sobie, bilans jej trzech walk to 12:21, minus dziewięć. Co gorsza, w drugiej turze także Jelińska i Walczyk-Klimaszyk zostały robite. A gdy przewaga Japonek wzrosła do 10 punktów, wszystko było już praktycznie jasne.