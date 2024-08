SUV-y, apartamenty czy dożywotnie bilety. O co jeszcze, poza medalami, sportowcy walczą w Paryżu?

Igrzyska olimpijskie w to zawsze wielka szansa dla sportowców, nie tylko na zapisanie się w historii z powodu zdobytego medalu, ale także na zapewnienie sobie wielu dodatkowych nagród. Poza sportową emeryturą nasi reprezentanci mogą liczyć m.in. na dodatkowe premie. W przypadku igrzysk olimpijskich w Paryżu za złoto Polski Komitet Olimpijski wypłaca 250 tysięcy złotych, za srebro 200 tysięcy, a za brąz 150 tysięcy. Jeśli chodzi o sport drużynowe, to ekipy mają do podziału 2 miliony złotych za złoto, 1,5 miliona za srebro oraz 1 milion za brąz. To jednak część gratyfikacji, a takowe przysługują także sportowcom w innych krajach.

