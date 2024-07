Sukces Polaków na igrzyskach, pierwszy mecz i już coś takiego. Ależ występ

Podczas gdy w Paryżu już jakiś czas temu do zmagań o medale ruszyli polscy przedstawiciele i przedstawicielki "zwykłej" siatkówki, "biało-czerwony" duet Michał Bryl - Bartosz Łosiak rozpoczął rywalizację o najwyższe laury w siatkówce plażowej dopiero we wtorkowy poranek.

W pierwszym spotkaniu, które rozpoczęło się 30 lipca o godz. 09.00, para ta stanęła na boisku naprzeciwko reprezentantów Australii Thomasa Hodgesa oraz Zachery'ego Schuberta - i trzeba przyznać, że nie dała ona oponentom wielkich złudzeń co do możliwości wygranej.

IO Paryż 2024. Bryl i Łosiak w świetnej formie, jest pierwszy triumf na igrzyskach

W secie pierwszym początkowo wszystko przebiegało głównie w stylu "cios za cios", natomiast od stanu 10:10 to Polacy odskoczyli już naprawdę zdecydowanie z rezultatem. Mając w najlepszym momencie nawet sześć "oczek" przewagi zatriumfowali w tej odsłonie 21:16.

W drugiej - i jak się okazało, ostatniej - części potyczki pierwotnie to Hodges i Schubert mieli inicjatywę w swych rękach, natomiast przebudzenie ze strony Bryla i Łosiaka nadeszło nader szybko. "Biało-Czerwon" zaczęli spisywać się tak dobrze, że potem mieli w zanadrzu aż pięć meczboli, z czego przepadł im zaledwie jeden. W drugim secie znów wygrali 21:16 i w ogólnym rozrachunku 2:0 .

IO Paryż 2024. Kiedy kolejne mecze Bryla i Łosiaka?

Do kolejnej fazy awansują na pewno dwie najlepsze pary, natomiast trzeci duet grupy C będzie mieć szansę na przedarcie się do następnej rundy w przypadku korzystnej lokaty w tabeli tzw. szczęśliwych przegranych. Finał zmagań siatkarzy plażowych zaplanowano na 10 sierpnia.