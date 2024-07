Kwalifikacje olimpijskie bardzo dobrze zaczęły się dla Julii Piotrowskiej, która od początku utrzymywała wysoką średnią strzałów (ponad 10.55). Widać było, że Polka wstała z łóżka prawą nogą i doskonale czuła strzelnicę. Przez pewien czas była na prowadzeniu, ale wkrótce spadla na trzecie miejsce za utytułowaną Norweżkę Jaenette Duestad i Koreankę Hyojin Ban.

Świetny początek Julii Piotrowskiej

Aneta Stankiewicz też trzymała się blisko czołówki - najpierw wokół dziesiątego, a potem dwudziestego miejsca ze średnią ok. 10.45. Druga z Polek strzelała o wiele szybciej, chcąc poprawić szybko swój wynik, Piotrowska za to wstrzymywała rękę. Kiedy rywalki pewnie strzelały już w czwartej serii, na tabeli wyników wyżej uplasowanej Biało-Czerwonej nie pojawiały się nowe strzały.

Na początku swojej trzeciej serii strzałów, Aneta Stankiewicz wspięła się na 14. pozycję. Na czoło kwalifikacji wysunęła się za to reprezentująca Indie Elavenil Valarivan. Strzały w drugiej części drugiej serii zrzuciły Piotrowską na 7. pozycję (jej średnia spadła do 10.52), a potem nawet spadła na 10. miejsce - po wynikach na tarczy widać było, że druga seria strzałów była jak dotąd najbardziej rozchwiana, za to druga z Polek utrzymywała swój wynik.

Nagła zamiana miejsc i spory spadek

Im dalej w konkurs, tym lepiej radziła sobie Stankiewicz, a gorzej strzelało się Piotrowskiej. Na rozpoczęciu trzeciej serii swoich strzałów prowadząca wcześniej nawet Piotrowska spadła na 14. pozycję, a Stankiewicz wspinała się powoli na 12., szykując się do czwartej części swoich strzałów w kwalifikacjach. Bardziej doświadczona zawodniczka w końcu weszła do pierwszej dziesiątki ze średnią 10.5. Piotrowska przed drugą połową trzeciej serii miała sporo do przemyślenia. Z pierwszej pozycji spadła na 15. Reklama

Piotrowska spadła w czasie czwartej serii na 18. miejsce, a Stankiewicz na 14. Na czoło kwalifikacji wysunęła się Hyojin Ban. U obu Polek średnia spadła już poniżej 10.49 i wydawało się, że musiałyby pojawić się naprawdę świetne strzały, by poprawić swoją pozycję. Zmęczenie po wcześniejszych seriach i presja z pewnością nie pomagały. Niestety, u prowadzącej wcześniej w stawce Polki we wszystkich seriach oprócz dwóch ostatnich, pojawiał się co najmniej jeden strzał znacząco psujący jej średnią, czyli taki poniżej 10 - takie strzały w dwóch ostatnich seriach oddała za to jej koleżanka z kadry. Piotrowska zaczęła się spieszyć, a Stankiewicz zwolniła.

Polki wymieniały się miejscami - Piotrowska wskoczyła na 15. pozycję, a Stankiewicz spadła na 19. Obie zawodniczki chciały jeszcze pokazać się z jak najlepszej strony, ale zapowiadało się na to, że niestety nie uda im się zakwalifikować do finałów. Julia Piotrowska zakończyła kwalifikacje ze średnią 10.488 i wynikiem 629.3 (13. miejsce), a Aneta Stankiewicz uzyskała średnią 10.457 i wynik 627.4 (21. miejsce). Kwalifikacje wygrała Koreanka Hyojin Ban. Reklama

