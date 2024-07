Spora przewaga, zapowiadał się spacerek. A jednak, znów nerwy w meczu Polaków

Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu brakuje polskich koszykarzy z klasycznej odmiany tej dyscypliny. Nieobecność Jeremiego Sochana i spółki kibicom z kraju nad Wisłą rekompensują jednak zawodnicy specjalizujący się w baskecie 3x3. To jedna z najbardziej obleganych konkurencji na trwających od piątku igrzyskach olimpijskich. Biletów nie ma już od dawna, co zresztą doskonale obrazują trybuny wypełnione do ostatniego miejsca podczas niemal każdej potyczki. Licznie zgromadzeni fani poprowadzili poniosły we wtorek gospodarzy do triumfu nad "Biało-Czerwonymi". Po starciu z Francją dziś na podopiecznych Piotra Renkiela czekali równie silni Amerykanie. Reklama

"Naszym celem jest wygrać każdy kolejny mecz i zobaczymy co tym osiągniemy. Nie będzie w tym roku żadnych oficjalnych deklaracji. Wiemy na cos na stać, znamy swoją wartość i siłę. Ogranicza nas tylko czas spędzony na wspólnym trenowaniu i graniu" - zapowiadał szkoleniowiec przed turniejem. Rywalizacja bez większej presji pomogła we wczorajszy wieczór. "Trójkolorowi" w pewnym momencie musieli nawet gonić wynik, ale wreszcie się rozpędzili i to do nich należał ostatni trafiony rzut, ustalający wynik na 21:19.

Podobny przebieg miało spotkanie gospodarzy z Litwinami, wygrane przez miejscowych zawodników 21:20. To właśnie po tym starciu na boisko wybiegli Polacy oraz Amerykanie. Nasi rywale zza oceanu także przegrali na otwarcie, więc o braku motywacji w ich szeregach nie mogło być mowy. Oba zespoły zaczęły bardzo chaotycznie. Oglądaliśmy sporo niedokładnych podań i niestety szybko pierwsze przewinienie złapały "Orły". To właśnie faule były największym problemem "Biało-Czerwonych" w meczu otwarcia. Reklama

Reprezentanci Stanów Zjednoczonych sami prosili się o kłopoty z powodu fatalnej skuteczności. Niemal każdy ich nietrafiony rzut spotykał się ze skuteczną odpowiedzią ze strony Polaków. Zespół z kraju nad Wisłą szybko wysforował się na prowadzenie 8:4. Amerykanie próbowali gonić, ale "Biało-Czerwoni" nie dość, że utrzymali się na prowadzeniu, to na dodatek stale je powiększali. Na trzy minuty przed końcem zrobiło się 17:12. Ekipie z kraju nad Wisłą pozostało tylko albo aż rzucenie rywalom czterech "oczek", by udała się w dobrych humorach do wioski olimpijskiej.

Polska - USA 19:17