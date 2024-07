Spontaniczna decyzja. Polska mistrzyni świata w ostatniej chwili pojawiła się w Paryżu

Nie znalazła się w kadrze, ale nie obraziła się na igrzyska. Spontaniczne decyzja naszej mistrzyni świata

Sama Magdalena Pawłowska nie ma żalu do nikogo. Dwukrotna medalistka mistrzostw świata w rywalizacji drużynowej (złoto w 2023 roku i brąz w 2022 roku) walkę o igrzyska przegrała w sportowej rywalizacji. Choć nie mam jej w kadrze, to jednak przyjechała wspierać koleżanki do Paryża i zasiadła na trybunach w Grand Palais.