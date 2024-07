Jak ocenił dziennik Le Parisien na kilka dni przed oficjalnym rozpoczęciem XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w stolicy Francji, "Paryż niekiedy wygląda jak miasto w czasie wojny" . Na ulicach tego miasta każdego dnia zobaczyć można bowiem aż 30 tysięcy policjantów i żandarmów. To jednak nie koniec. W najważniejszych momentach igrzysk liczba funkcjonariuszy wzrośnie aż do 45 tysięcy. W Paryżu znajdować się będzie również m.in. 10 tysięcy żołnierzy sił antyterrorystycznych , 21 tysięcy agentów ochrony zatrudniono natomiast w sektorze prywatnym.

Jak podaje portal The Sun, w zapewnienie bezpieczeństwa kibicom i sportowcom podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich zaangażowane są ponad 43 kraje . Oprócz dziesiątek tysięcy policjantów i żołnierzy organizatorzy imprezy czterolecia korzystać będą również z helikopterów, dronów oraz sztucznej inteligencji.

Cyberatak przed rozpoczęciem igrzysk w Paryżu. Wyciekły dane sportowców z Izraela

Jednym z największych problemów, z którymi przyjdzie się zmierzyć Francuzom podczas igrzysk, są bez wątpienia cyberataki. Podczas IO 2021 w Tokio takich ataków odnotowano aż 450 mln. Choć liczba ta może przerażać, jeszcze 18 lipca Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych we Francji zapewniała, że czuje się pewnie przed zbliżającymi się igrzyskami i zrobi co w jej mocy, aby nie tyle uniknąć jakichkolwiek ataków, co bardziej ograniczyć ich skutki.