Nie byłoby ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich bez występu artystycznego wielkiej gwiazdy. Organizatorzy do samego końca ukrywają jej tożsamość, by podobnie jak w kwestii osoby zapalającej znicz olimpijski, zaskoczyć wszystkich. Spekulacje trwały już od jakiegoś czasu, ale ostatecznie obserwujący ceremonię musieli czekać do samego końca na występ pod wieżą Eiffla. Francuzi dokonali wspaniałego wyboru.