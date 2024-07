Wśród znanych osób, które niosły ogień olimpijski w tym roku znaleźli się m.in. Salma Hayek czy Halle Berry. Z nich wszystkich to jednak Snoop Dog znalazł się w centrum uwagi z dwóch powodów - po pierwsze, niósł ogień w dzień ceremonii otwarcia i będąc w Paryżu, a po drugie ma na swoim koncie sporo kontrowersji.

Snoop Dogg poniósł ogień olimpijski i się zaczęło

Raper Snoop Dogg dostał szansę na to, by ponieść ogień olimpijski tuż przed igrzyskami w Paryżu. Muzyk znany jest nie tylko z tego, co tworzy, ale również z utrwalanego przez lata wizerunku osoby palącej marihuanę i prowadzącej niezbyt zdrowy tryb życia. Reklama

Reklama Co w Paryżu piszczy? Przegląd prasy przed startem igrzysk olimpijskich. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Pod filmikiem z przejęciem przez niego olimpijskiego ognia od razu pojawiły się żarty nawiązujące do tego, co przez lata promował gwiazdor. "To największy blant, jaki widziałem", "wszyscy wiemy, że odpalił tą pochodnią blanta", "pochodnia w jego ręce przypomina mi jedno - wielkiego blanta" - pisali internauci. Pod spodem wywiązała się również interesująca dyskusja dotycząca tego, w jakim kierunku zmierza sport i same igrzyska.

Snoop Dogg "hańbą dla sportu"

"To hańba dla każdego sportowca na świecie i wszystkiego, co reprezentuje płomień olimpijski. Chociaż uwielbiam Snoopa, jest wielu sportowców, którzy nakręciliby taki sam rozgłos... Jaką wiadomość wysyłasz młodszemu pokoleniu? Bądź gangsterem, żyj niezdrowo, a będziesz nagrodzony?!" - pisała jedna z oburzonych kibicek. W odpowiedzi od razu posypały się komentarze, w których wiele osób zgadzało się z jej zdaniem. Nie wszyscy jednak podzielali jej pogląd.

"Właściwie to on ma fundację i trenuje młodych sportowców. I spójrzmy prawdzie w oczy, igrzyska olimpijskie nie skupiają się już tylko na sportowcach. Oglądalność spada. Myślę więc, że to wspaniałe, że Snoop wnosi do Paryża trochę zabawy i ognia. Więcej osób będzie oglądało ciężką pracę, jaką w sport włożyli sportowcy dzięki niemu" - brzmiała odpowiedź innej osoby. Reklama

Jedną z fundacji prowadzonych przez Snoop Dogga jest Snoop Youth Football League Foundation. To jednak nie jedyna humanitarna działalność rapera. Prowadzi on 19 fundacji, które zajmują się między innymi działaniami pomocowymi dla szpitali czy walką z ociepleniem klimatu.

Eminem, Dr Dre, Mary J. Bilge i Snoop Dogg w czasie zeszłorocznego Halftime Show /