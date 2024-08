Skandal po ceremonii otwarcia, prokuratura wszczyna śledztwo. Jej bohater - ofiarą

Francuzi mieli bardzo niekonwencjonalny pomysł na ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich i trzeba przyznać, że zorganizowali ją z wielkim rozmachem. Z pewnością parada w postaci spływu Sekwaną, występy Jakuba Józefa Orlińskiego i Lady Gagi, czy też jedyny w swoim rodzaju znicz olimpijski, zapadną widzom na długo w pamięci. Nie zabrakło jednak też bardzo kontrowersyjnych wątków, jak odtworzenie w dosyć prześmiewczy sposób "Ostatniej Wieczerzy". Organizatorzy z reżyserem uroczystości na czele co prawda zarzekali się, że inspiracją był inny obraz, ale trudno w to uwierzyć, bowiem odbiór tej części programu przez obserwatorów jest i był jednoznaczny. Chrześcijanie poczuli się w związku z tym urażeni, że obrażono ich religię, dlatego na świecie zaczęła się wręcz nagonka na Thomasa Jolly'ego - reżysera całej ceremonii otwarcia.

Reżyser ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu zgłosił sprawę do prokuraktury

Krytyka ma to do siebie, że może być ostra, ale jeśli jest konstruktywna, to potrafi przyczynić się do poprawy. Jednak są pewne granice krytyki, których przekraczać się nie powinno, bo wówczas przeradza się ona w zwykłe obrażanie czy nagonkę. Tak właśnie stało się w przypadku Thomasa Jolly'ego, który zgłosił sprawę do prokuratory.