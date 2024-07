Skandal po ceremonii otwarcia, prokuratura wszczęła śledztwo. Bohaterka "afery" ofiarą

Powiedzieć, że ceremonia otarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wywołała kontrowersje, to jak nie powiedzieć nic. O ile większość występów i elementów show przygotowanych przez organizatorów wywołało zachwyt, o tyle kilka scen oburzyło mocno sporą część odbiorców i kibiców . Narzekano nie tylko na realizację ceremonii, którą zakłócał obficie padający deszcz. Zdaniem postronnych obserwatorów wydarzenie zostało bardzo mocno upolitycznione.

Scena podczas ceremonii otwarcia oburzyła internautów. "Obraza chrześcijaństwa"

Polscy internauci zwrócili z kolei uwagę na jeden z elementów, który odebrali jako szydzenie z chrześcijaństwa . Na jednym z ujęć pokazano drag queens, które stojąc przy podłużnym stole, budzili skojarzenie z freskiem "Ostatnia Wieczerza" autorstwa Leonardo da Vinciego . Jak można było się spodziewać, w mediach wywołało to ogromną burzę.

Centralną postacią owej sceny była charakterystycznie wyglądająca DJ-ka, Barbara Butch . Momentalnie stała się obiektem wielu niewybrednych żartów, a w wielu przypadkach zwyczajnie "ataków" ze strony internautów . Większość dotyczyła tuszy kobiety. We wtorek wszczęto dochodzenie po skardze dotyczącej cyberstalkingu, a nawet gróźb śmierci, jakie kierowano w stronę Francuski.

Skandal po otwarciu igrzysk. Francuska DJ-ka ofiarą cyberprzemocy

Prokuratura przekazała, że krajowe centrum walki z nienawiścią w Internecie (PNLH) skontaktowało się we wtorek z centralnym biurem ds. zwalczania zbrodni przeciw ludzkości i przestępstw z nienawiści.

"Doniesienia te można z dużym prawdopodobieństwem zakwalifikować jako zniewagę pogłębioną dyskryminacją, groźbami śmierci i publicznym nawoływaniem do umyślnych ataków na życie lub integralność fizyczną ludzi" - przekazała prokuratura.

Barbara Butch jest artystką doskonale znaną we Francji, nie tylko ze względu na muzyczną karierę. 43-latka znana jest z promowania pozytywnego podejścia do ciała i akceptacji różnych form piękna. Bardzo często przed występami Francuzka wypisuje na swoim ciele czarnym markerem obrzydliwe słowa, które słyszy na swój temat. Ma to symbolizować jej walkę z obelgami, których doświadcza zarówno online, jak i w życiu codziennym.