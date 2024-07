Sensacyjne kulisy rezygnacji Hurkacza. Szef PKOl od razu chwycił za telefon

Hubert Hurkacz nie wystąpi w igrzyskach olimpijskich z powodu kontuzji kolana. Decyzję o rezygnacji ze startu w Paryżu ogłosił w poniedziałek, szokując sportową opinię publiczną. Wcześniej podjął przecież heroiczną walkę o powrót do zdrowia i wydawało się, że są na to realne szanse. Dlaczego o kapitulacji nie poinformował najpierw władz PKOl? - Od razu zadzwoniłem do pani menadżer. Rozmawialiśmy, uświadomiłem ją, jak ważne jest to, aby Hubert pojawił się na miejscu. Czekałem na telefon zwrotny z decyzją. Nie doczekałem się - ujawnia prezes Radosław Piesiewicz w rozmowie z TVP Sport.