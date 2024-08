Sędziowski błąd mógł zabrać Polce medal. "Nawet nie przeprosili"

Ten wyścig tak naprawdę popsuł wszystko. Przede wszystkim "rozjechał" dziewczynę. To jest niedopuszczalne na takich imprezach. Jak można popełnić taki faul! Bezpardonowy! Przecież ona jechała druga-trzecia, a sędziowie ją wyeliminowali. Rozumiem, żeby było to na pograniczu. To ją rozbiło. Krzyknąłem jej, żeby jechała dalej i nie zjeżdżała. Później musiała się przedzierać i zajęła niefortunne dziesiąte miejsce. Byłaby inna alka, gdyby była wyżej, ale może właśnie ta sytuacja spowodowała, że pojechała najlepszy w życiu wyścig punktowy

~ grzmiał trener polskiej kadry średnich dystansów.