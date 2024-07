Sceny po meczu z Brazylią. Polscy siatkarze przerwali świętowanie zwycięstwa

Polscy zawodnicy mieli sporo problemów od początku spotkania. W ogóle nie funkcjonowało prawe skrzydło - Bartek Kurek nie kończył ataków, nie udawało się to również jego zmiennikowi. Sytuacja wyglądała bardzo niepokojąco i wydawało się, że Biało-Czerwoni będą mieli małe szanse na wygraną w tym spotkaniu. Ostatecznie im się to udało, ale nerwy były ogromne.

Wilfredo Leon zakończył spotkanie, a potem...

Ostatnia akcja w meczu należała do Wilfredo Leona - dzięki niej Polacy zdobyli 15. punkt i mogli cieszyć się zwycięstwem 3:2 . To oznacza, że mają już zapewniony awans do fazy pucharowej, a z Włochami zawalczą o pierwsze miejsce w grupie. Pod ścianą znaleźli się za to Brazylijczycy.

Najlepsze życzenia dla Leona i Janusza

To jeszcze nie koniec fazy grupowej dla Polaków. Ostatni mecz rozegrają z Włochami - zaplanowano go na 3 sierpnia na godzinę 17:00. Będzie to walka o pierwsze miejsce w grupie - póki co siatkarze z Półwyspu Apenińskiego prowadzą, ale po spotkaniu z Biało-Czerwonymi może się to zmienić. Ta kolejność może być kluczowa w kontekście nadchodzących ćwierćfinałów.