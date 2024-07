Sceny po historycznym sukcesie Polek, bohaterka cała we łzach. „Nie dam rady”

"Chciałam powiedzieć nie wiem, ale wiem. Dalej nie mogę w to uwierzyć, że udało nam się to zrobić. Nie dam rady nic więcej powiedzieć" - oznajmiła Aleksandra Jarecka przed kamerą Eurosportu. "Cały dzień trzymaliśmy się razem, pomimo nerwów. Tutaj startuje top światowy, ósemka najlepszych drużyn. Już pierwszy mecz był trudny. Drugi natomiast bardzo bliski. Mogłyśmy być w tym finale. Nie chcieliśmy jednak wewnątrz nas jakichś negatywnych emocji. Cieszyliśmy się z tej dobrej szermierki. Wiedzieliśmy, że jak to utrzymamy, to jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdym" - szybko inicjatywę przejęła Renata Knapik.

