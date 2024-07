Rzecznik praw obywatelskich interweniuje ws. zawieszenia Babiarza. Jest komunikat

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu przyniosła naprawdę sporo emocji - choć niekoniecznie takich, jakich można by było spodziewać się po tego typu wydarzeniu. Pomijając fakt, że niektóre elementy tej uroczystości wzbudziły zażartą polemikę wśród opinii publicznej, to można było mówić o naprawdę potężnym zamieszaniu wokół Przemysława Babiarza.

Komentator podczas pracy przy ceremonii w pewnej chwili odnosząc się do utworu "Imagine" Johna Lennona stwierdził: "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety". Zachowanie to spowodowało, że niedługo potem TVP podjęła decyzję o zawieszeniu go w obowiązkach służbowych.