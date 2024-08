- Szczerze mówiąc, to w czwartek było to większym wyzwaniem, ponieważ zanim wróciliśmy, zjedliśmy i odpoczęliśmy, to poszliśmy spać około 3 w nocy. Nie mogłem spać już o 7 rano, więc jak wstałem, to po pierwszym meczu myślałem, że w autobusie "zejdę". Natomiast w meczu z Chinami już było wszystko, energia i koncentracja - odrzekł.