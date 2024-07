Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu przeszła już do historii, ale na pewno nie w niepamięć jej obserwatorów. Opinie ludzi są podzielone - jedni zachwycają się zaangażowaniem do tego wydarzenia Zinedine'a Zidane'a, Rafaela Nadala czy Celine Dion, chwaląc pierwsze w historii przeniesienie ceremonii poza stadion, a drudzy narzekają na zaparowane kamery (jak w przypadku przepływu reprezentantów Polski) czy kontrowersyjne pomysły artystyczne.

Jednym z nich była scena z osiemnastoma osobami (trzy z nich to tzw. drag queens, mężczyźni przebierający się za kobiety w efektownym stroju i bardzo mocnym makijażu), które pozowały za długim stołem z wieżą Eiffla w tle. Jeden z występujących założył duże srebrne nakrycie głowy, które przypominało aureolę przedstawioną na obrazach Jezusa. Całość wyglądała łudząco podobnie do ostatniej wieczerzy Chrystusa z apostołami.

Rosyjski MSZ: "Paryż to getto dla bezdomnych"

Komentujący nie są pewni, czy było to bezpośrednie nawiązanie do sceny z Ewangelii, czy może samego obrazu Leonardo da Vinciego, ale tak czy siak, wywołało to ogromne poruszenie, także w Rosji.