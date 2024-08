Robert Baran wraca do polski bez medalu. Azer nie dał Polakowi szans

Robert Baran przegrał ostatnią walkę. Medalu dla Polaka nie będzie

Dla obu panów ewentualne zwycięstwo oznaczałoby zdobycie pierwszego olimpijskiego medalu. Pojedynek w kategorii do 125 kilogramów rozpoczął się dla Polaka źle, bo już po kilkunastu sekundach pierwsze dwa punkty trafiły na konto naszego reprezentanta. Chwilę później już mieliśmy 2:2 . Nasz reprezentant wykonał piękną akcję za dwa punkty. Niestety jeszcze przed zakończeniem pierwszej rundy świetnie w parterze zachował się Azer i dopisał kolejne dwa punkty do swojego konta.

Po trzech minutach to Azer prowadził 4:2. Na start drugiej rundy kolejny punkt trafił na konto rywala Barana. Od tego momentu zaczęły się spore problemy Polaka, który musiał szukać zrywów i dobrych akcji, ale rywal doskonale wykorzystywał każdą próbę i chwytał poszczególne szanse. To ostatecznie przełożyło się na wynik 9:3 dla Azera i to on wróci do swojego kraju z brązowym medalem na szyi.