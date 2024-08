Reprezentacja Polski otrzymała kolejny cios. Jest decyzja ws. Doroty Borowskiej

Borowską zawieszono tuż przed igrzyskami. W jej organizmie wykryto clostebol

- To jest najtrudniejsza walka, jaką dotąd toczyłam. Nigdy przez myśl by mi nie przeszło, że troska i miłość do mojego psa, a kocham go nad życie, spowoduje także problemy w moim życiu zawodowym, że może mi grozić kara - skarżyła się zrozpaczona kajakarka w rozmowie z "Onet Przeglądem Sportowym".