Rekord olimpijski w finale Polaka. Świetny finisz Chmielewskiego, awans o trzy pozycje

Wicemistrz świata w 2023 roku, wicemistrz Europy w 2024 roku - choćby te dwa srebrne medale stawiały Polaka w gronie kandydatów do medalu. Realnego kandydata, choć nie aż tak wyraźnego jak np. Węgier Kristof Milak. To on niedawno wygrywał z polskimi bliźniakami w Belgradzie, bronił złota z Tokio. Co tu dużo mówić, cztery ostatnie złota w ME to jego dorobek.