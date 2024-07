Redakcja TVP murem za Babiarzem. A dyrektor swoje. "Nie przeprosił"

Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety

Niedługo potem został on zawieszony przez Telewizję Polską i odsunięty od pracy przy IO. Sytuacja ta spotkała się z falą reakcji, w ramach której wiele osób wzięło Babiarza w obronę. Kolejne echa sprawy dało się usłyszeć też we wtorek, kiedy to najpierw interweniował tu rzecznik praw obywatelskich, a następnie upubliczniono list do Tomasza Syguta, dyrektora generalnego TVP S.A. w stanie likwidacji, pod którym podpisali się sportowcy i liczni dziennikarze redakcji z ul. Woronicza.