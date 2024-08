PZKol w ogniu krytyki

To, jak dobre wyniki podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu odnotowali Mateusz Rudyk i Daria Pikulik trzeba docenić tym bardziej , wiedząc, w jakim stanie znajduje się Polski Związek Kolarski. Przypomnijmy, że ten od lat był na skraju bankructwa, a od grudnia ubiegłego roku jego pracownicy nie otrzymywali wypłat. Reprezentanci kraju przyznawali, że sami musieli finansować sobie start w różnorakich turniejach - z igrzyskami włącznie.

"Ten rok jest dla mnie równią pochyłą. W styczniu zdobywam trzy medale mistrzostw Europy, a po powrocie dowiaduję się, że nie ma finansowania kolarstwa i kończymy wszystkie akcje. O wylocie do Australii dowiadujemy się na kilka dni przed, do Hongkongu nie lecimy. Żeby polecieć na Puchar Świata do Kanady, musimy z trenerem biegać za pieniędzmi i prosić o kasę. Tak nie powinno być" - powiedział po zakończeniu swoich zmagań Rudyk.