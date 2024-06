Emmanuel Macron, Xi Jinping oraz władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego mocno starają się o to, aby Władimir Putin zgodził się na zawieszenie broni na wojnie w Ukrainie na czas igrzysk. Agresor dał już jednak do zrozumienia, że nie zamierza zgodzić się na taki układ. Teraz na temat tych próśb wypowiedziała się Jelena Wialbe. "Ulubienica" Putina nie miała zamiaru gryźć się w język i bezpardonowo uderzyła we władze MKOl-u.