Przerażający upadek, chwile grozy. Służby w akcji, prezes przekazał wieści

To była walka w ramach 1/8 finału rywalizacji pań w stylu wolnym do 76 kilogramów. Kennedy Blades zmierzyła się z Cataliną Axente. Wygrała 11:0, kończąc walkę suplesem. Rywalka upadła na szyję. Wyglądało to fatalnie, do Rumunki natychmiast podbiegło dwóch lekarzy, w szoku była sama Amerykanka. Prezes Rumuńskiej Federacji Zapaśniczej przekazał najnowsze wieści ze szpitala w sprawie 28-letniej zawodniczki.