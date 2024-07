Przemysław Babiarz zawieszony, gorąco za kulisami TVP. Padają dwa nazwiska

"Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" - brzmiało oświadczenie ze strony TVP po zawieszeniu Przemysława Babiarza.

Babiarz zawieszony, w mediach wybuchła burza. O gigantycznej skali

Koledzy redakcyjni Babiarza "szykują bunt"? Sensacyjne ustalenia "zza kulis" TVP

"Jak się dowiadujemy, w TVP Sport szykowane jest właśnie wspólne oświadczenie dziennikarzy tej stacji, w którym to koleżanki i koledzy z redakcji sportowej mają zabrać głos w sprawie zawieszenia Przemysława Babiarza i wezwać do przywrócenia go do pracy przy transmisjach sportowych z igrzysk olimpijskich w Paryżu" - czytamy w artykule.