Przemysław Babiarz ma wrócić do pracy. Tajne spotkanie, media piszą o szczegółach

Przemysław Babiarz ma wrócić do pracy w Telewizji Polskiej - przekazał "Fakt". Dziennikarz został zawieszony po kontrowersyjnych słowach na temat piosenki "Imagine", które wypowiedział w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu. I chociaż jeszcze wczoraj wydawało się, że popularnego komentatora nie usłyszymy już w trakcie zmagań w Paryżu, wiele wskazuje na to, że wkrótce wróci do stolicy Francji.