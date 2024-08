Przełamanie polskich koszykarzy. To był popis, udany rewanż za Tokio

"Wiedząc to co wiemy z Tokio, musimy zadbać, by w naszych szeregach panował spokój, występ w igrzyskach to ogromne przeżycie dla każdego, to emocje, a one nie zawsze są dobrym doradcą. Cieszę się, że mamy ogromny bagaż doświadczeń po specyficznych, COVID-owych igrzyskach w Japonii i wyciągnęliśmy z tamtego turnieju duże wnioski na przyszłość" - mówił selekcjoner przed igrzyskami. Nie bez powodu wspominamy akurat właśnie te słowa. Trzy lata temu w Kraju Kwitnącej Wiśni także Polacy konfrontowali się z Chińczykami, czyli swoim drugim czwartkowym rywalem. Azjaci pokonali wtedy "Biało-Czerwonych" 21:19. Udany rewanż w Paryżu był więc mile widziany.