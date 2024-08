Powiało optymizmem ws. występu Borowskiej na igrzyskach. Jest ważna informacja

Dorota Borowska wraz ze swoimi zaufanymi osobami wciąż walczy o to, by wystąpić w rozpoczętych zaledwie kilka dni temu igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wczoraj do Polski dotarły mało optymistyczne wieści związane z podtrzymaniem zawieszenia sportsmenki. Jak się jednak okazuje, jeszcze nie wszystko stracone. Portal "sportowy-poznan.pl" przekazał nowe informacje w sprawie.