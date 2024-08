Poważna wpadka organizatorów igrzysk, co za scena. Mecz o złoto przerwany

8 sierpnia został rozegrany finał rozgrywek panów w hokeju na trawie w ramach igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu, w którym zwycięska okazała się drużyna Holandii, pokonując Niemcy. Tutaj można by postawić po prostu kropkę, ale... podczas starcia doszło do kuriozalnej wręcz sceny, kiedy to rozgrywki musiały zostać na moment przerwane, bo na boisko nagle zaczął lać się niemały strumień wody. Na szczęście z problemem poradzono sobie w miarę sprawnie, ale trudno nie nazwać tego wpadką organizatorów.