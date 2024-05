W sobotę w Warszawie odbędzie się jubileuszowy, 25. Piknik Olimpijski. To wyjątkowa impreza, która da fanom sportu możliwość spotkania się z polskimi medalistami olimpijskimi. To jednak nie wszystko – uczestnicy będą mogli także na własnej skórze przekonać się o różnorodności dyscyplin zaliczanych do igrzysk.