Polskie wioślarki walczyły jak lwice, przed nimi kolejna szansa. Nagły zwrot

W wioślarstwie Polska ma tylko dwie osady, co jest najgorszym wynikiem od lat. Ale i medalowe nadzieje, choć są one związane głównie z męską czwórką podwójną. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański celują w podium, w sobotnim biegu eliminacyjnym spisali się znakomicie, zajęli w nim drugie miejsce, za Włochami. I to z nimi, Niemcami oraz prawdopodobnie Brytyjczykami będą walczyli w środę w finale o medal.

