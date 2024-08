Polskie medalistki dostaną mieszkania, w grę wchodził wysoki podatek. Wszystko już jasne

Szybko zaczęto spekulować, że wspomniana nagroda przysporzy wiele problemów naszym medalistkom, ponieważ, jak podawał portal Business Insider, olimpijki prawdopodobnie będą musiały zapłacić podatek od darowizny . Eksperci prognozowali, że może wynieść on nawet 10 proc. wartości nagrody, co w przypadku mieszkania obiecanego Mirosław, oznaczałoby konieczność zapłacenia aż 100 tys. zł.

Polskie medalistki mogą odetchnąć. Szeremeta, Mirosław, Zwolińska i Pikulik nie zapłacą podatku

Wspomniana kwota to duża część tego, co mistrzyni olimpijska we wspinaczce otrzymała za złoto - za pierwsze miejsce w Paryżu należy jej się bowiem 250 tys. zł od PKOl oraz 100 tys. zł z ministerstwa sportu . A to oznaczałoby, że niemal 1/3 tego, co "zarobiła" w Paryżu, zgodnie z doniesieniami musiałaby oddać w formie podatku.