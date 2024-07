Polski olimpijczyk zawieszony. Jest komentarz z misji olimpijskiej

W dniu otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu gruchnęła informacja o dopingu u Mateusza Rudyka, który jest jednym z kandydatów do medalu w kolarstwie torowym. Igor Krymski, trener naszego sprintera, przyznał, że sprawa została wyjaśniona i to był błąd systemu. Choć pada mocne słowo "doping", to jednak tak naprawdę raczej afery z tego nie będzie, a sama sprawa jest tylko niewielkim niedopatrzeniem zawodnika.