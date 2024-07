Polski olimpijczyk podejrzany o doping komentuje sprawę. Wydał prośbę do kibiców i mediów

Polska Agencja Prasowa poinformowała we wtorek, że w organizmie Norberta Kobielskiego znaleziono niedozwolony środek. Podała, że jego sprawę bada Athletics Integrity Unit, czyli niezależna organizacja powołana przez World Athletics do badania uczciwości w lekkoatletyce. Sam zainteresowany w środę opublikował post na Facebooku, w którym zaznaczył, że nie ma postawionych zarzutów i nie jest zawieszony, więc przygotowuje się do igrzysk w Paryżu.