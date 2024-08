Polski mistrz przełamał niemoc na igrzyskach. Teraz powalczy o spełnienie marzeń

Miałem trudny początek tych eliminacji i szczerze mówiąc, nie do końca wiem dlaczego. Nie wynikało to z nerwów ani ze stresu. Pojawiły się problemy techniczne. Może źle usiadłem. Karabin uciekał mi na prawo, co nie miało miejsca na żadnym treningu. Też jednak katastrofy nie było, bo udało się z tego jeszcze - jak widać - powalczyć. Dalej było już coraz lepiej. W leżącej miałem jednak jeden błąd, ale wynik 199 jest zdecydowanie dopuszczalny. Wiedziałem, że jestem przygotowany w stojącej. Zrobiłem w niej to, co mogłem. Popełniłem jeden błąd zwykły. Druga dziewiątka to był efekt tego, że dopadł mnie już stres. Nie złożyłem się jeszcze raz i strzał poszedł dokładnie w to samo miejsce, co wcześniej. Biorę to na siebie

~ opowiadał Bartnik w rozmowie z Interia Sport.