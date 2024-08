Tarnowski bowiem przez niemal całą część fazy zasadniczej regat, która wyznaczyła najlepszą dziesiątkę, był w ścisłej czołówce, w pierwszej trójce. W ostatnim rozegranym wyścigu zajmował na drugim znaku 7. miejsce, był wtedy wirtualnym liderem. I nagle spadł na sam koniec, co ostatecznie zepchnęło go na czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej. Nie awansował do trzyosobowego finału, to przywilej lidera, ale i do półfinału, dla drugiego i trzeciego foilisty. Został mu ćwierćfinał z udziałem siedmiu zawodników, a tylko dwóch awansowało dalej.