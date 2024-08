Polski ewenement na igrzyskach paralimpijskich. Wielkie wyróżnienie

Jakub Żelepień, Interia: Będzie pan po raz drugi z rzędu chorążym polskiej reprezentacji. To ewenement. Jak pan na to patrzy?

Maciej Lepiato, chorąży reprezentacji Polski na igrzyskach paralimpijskich, skoczek wzwyż: Ogromna nobilitacja. Myślę, że to ewenement nie tylko na skalę polską, ale i światową. Cieszę się, że w ten sposób docenia się moje dokonania. W przyszłym roku będę świętować jubileusz 20-lecia w zawodowym sporcie.

Zleciało bardzo szybko. To, co robię, jest autentyczne i jakościowe, jak widać - broni się. Jako chorąży czuję ogromną odpowiedzialność, pełnię rolę nieoficjalnego kapitana. Wiem, że muszę dawać przykład.

Myślę, że chodzi o całokształt. I o moje osiągnięcia sportowe, i o to, jaki jestem na co dzień. Dostaję pozytywny feedback, gdy udzielam wywiadów, biorę udział w akcjach marketingowych albo opowiadam o sporcie paralimpijskim w różnych miejscach.

Tak. Cieszy mnie ta funkcja. Doceniam też ogrom wsparcia i zaufania ze strony związku. Kiedy doznałem poważnej kontuzji, natychmiast zadzwonił do mnie prezes i powiedział, że będę otoczony najlepszą opieką. Usłyszałem, że jestem wizytówką sportu paralimpijskiego w Polsce i muszę być postawiony na nogi. Takie słowa dają olbrzymiego kopa motywacyjnego.

Fizycznie nie odczuwam żadnego bólu czy dyskomfortu. Wszystko zostało wyleczone. Niestety nie wróciłem natomiast już do takiej formy, jak przed urazem. To już nie ta sama stopa, nie to samo ścięgno achillesa. Chociaż akurat w tym roku wyniki napawają optymizmem...