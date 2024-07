Polski cud w półtorej sekundy. Akcja na dogrywkę, a później olimpijski medal

Zaczęło się dobrze dla Polski, problemy przyszły w starciu byłej mistrzyni olimpijskiej

Polki zaczęły to starcie tak jak mecz z Francją, Aleksandra Jarecka znów wyprowadziła Biało-Czerwone na prowadzenie, pokonała mistrzynię olimpijską sprzed trzech lat Yiwen Sun. Różnica była taka, że Martyna Swatowska-Wenglarczyk była w stanie to utrzymać, a niecałej sekundy zabrakło, by nawet je powiększyła. Polki były niezwykle czuje, po 1/3 całego meczu wciąż miały dwupunktowe prowadzenie. To niewiele, ale powala jednak na komfort oczekiwania na ruch rywalek.